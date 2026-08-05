Leiter im Interview Brandgefahr durch Feuerwerk? Forstamt ordnet ein Tobias Lui 05.08.2026, 15:00 Uhr

i Die Symbolaufnahme zeigt Einsatzkräfte der Feuerwehr, die versuchen, einen Waldbrand zu löschen. Am Mittelrhein sieht man durch Feuerwerke an Rhein in Flammen keine direkten Gefahren, die Wehren sind gut vorbereitet. Florian Blaes. Florian Blaes/dpa

80 Prozent der Wälder am Mittelrhein sind Laubwälder und Laubmischwälder. Warum dies gerade bei der aktuellen Trockenheit in Sachen Waldbrandgefahr ein echter Vorteil ist, erklärt der Leiter des Lahnsteiner Forstamtes im Interview.

Ende vergangener Woche erlebten Tausende Einheimische und Urlauber die Evakuierung an der Küste westlich von Bordeaux. Der Rhein-Lahn-Kreis ist sehr waldreich, kein Wunder, dass die Trockenheit auch den Menschen hier Sorgen bereitet. Gerade mit Blick auf die Feuerwerke anlässlich von Rhein in Flammen am 8.







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