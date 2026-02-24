Feuerwehreinsatz in Lahnstein
Brand in Salhof-Toilette verursacht 10.000 Euro Schaden
Unbekannte haben den Papierspender in der öffentlichen Toilette am Lahnsteiner Salhofplatz in Brand gesteckt.
Christoph Maier

Für die Täter häufig ein Riesenspaß – für die Städte und Gemeinden ein völlig unnötiges kostspieliges Ärgernis oder sogar lebensgefährlich: Wieder haben Unbekannte einen Papierspender in einer öffentlichen Toilette angesteckt. Diesmal in Lahnstein. 

Ein Schreck am Freitagnachmittag: Dicke schwarze Rauchwolken steigen über dem Salhofplatz auf, Feuerwehr und Polizei sind mit mehreren Wagen vor Ort. Nach dem ersten Eindruck scheint ein Feuer im historischen Salhof-Gebäude ausgebrochen. Dann rasche Entwarnung: Der Brand lässt sich in der öffentlichen Toilettenanlage lokalisieren und schnell in den Griff bekommen.

