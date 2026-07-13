Einsatz in der Schillerstraße Brand in Lahnstein: Auch zwei Säuglinge gerettet Tobias Lui 13.07.2026, 15:00 Uhr

i In der Schillerstraße brannte ein Mehrfamilienhaus, ausgebrochen ist das Feuer im Erdgeschoss. Tobias Lui

18 gerettete Menschen- und drei Tierleben, ein unbewohnbares Haus und eine mühevolle Suche nach der Brandursache: In Lahnstein ist zu Wochenbeginn das Feuer in der Schillerstraße großes Thema.

Sirenengeheul, Blaulicht, Flammen, eine Drehleiter, Dutzende Feuerwehrleute und Rettungsfahrzeuge: In der Nacht zum Sonntag hat in der Niederlahnsteiner Schillerstraße ein Mehrfamilienhaus gebrannt. 18 Personen, darunter zwei Säuglinge, und drei Haustiere konnten gerettet werden, acht Menschen wurden verletzt.







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