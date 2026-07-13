Einsatz in der Schillerstraße
Brand in Lahnstein: Auch zwei Säuglinge gerettet
In der Schillerstraße brannte ein Mehrfamilienhaus, ausgebrochen ist das Feuer im Erdgeschoss.
In der Schillerstraße brannte ein Mehrfamilienhaus, ausgebrochen ist das Feuer im Erdgeschoss.
Tobias Lui

18 gerettete Menschen- und drei Tierleben, ein unbewohnbares Haus und eine mühevolle Suche nach der Brandursache: In Lahnstein ist zu Wochenbeginn das Feuer in der Schillerstraße großes Thema.

Lesezeit 2 Minuten
Sirenengeheul, Blaulicht, Flammen, eine Drehleiter, Dutzende Feuerwehrleute und Rettungsfahrzeuge: In der Nacht zum Sonntag hat in der Niederlahnsteiner Schillerstraße ein Mehrfamilienhaus gebrannt. 18 Personen, darunter zwei Säuglinge, und drei Haustiere konnten gerettet werden, acht Menschen wurden verletzt.
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