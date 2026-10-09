Bewohner kehrt in Haus zurück Brand in Kestert: Suche nach Ursache läuft Tobias Lui 09.10.2026, 10:30 Uhr

i Am Dienstag, 6. Oktober, eilten zahlreiche Wehren der Verbandsgemeinde Loreley zu einem Gebäudebrand nach Kestert. Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Zum Glück wurde zu Wochenbeginn bei einem Wohnhausbrand in Kestert niemand verletzt. Seither sind die Brandermittler am Ort auf Ursachensuche. Bisher erfolglos. Doch gute Nachrichten gab es für einen Bewohner.

Weiterhin unbekannt ist die Ursache des Brandes eines Mehrfamilienhauses in Kestert am Dienstag, 6. Oktober: In der kleinen Rheingemeinde war am Nachmittag in einer Wohnung im Erdgeschoss Feuer ausgebrochen, wie die Polizei berichtete. 72 Wehrleute der Feuerwehreinheiten aus Kestert, aber auch der umliegenden Orte Braubach, St.







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