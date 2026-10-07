Unbekannte Ursache
Brand in Kestert: Behinderungen auf der B42 
In Kestert musste die Feuerwehr ausrücken. Ein Mehrfamilienhaus brannte.
In Kestert musste die Feuerwehr ausrücken. Ein Mehrfamilienhaus brannte.
Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Kestert ist eine kleine Ortsgemeinde direkt am rechten Ufer des Rheins. Wenn es dort Feuerwehreinsätze gibt, hat dies meist Auswirkungen auf den Verkehr der nahe gelegenen Bundesstraße 42. Am Dienstag, 6, Oktober, war dies der Fall.

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Glück im Unglück hatten am Dienstagnachmittag die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Kestert: Gegen 15 Uhr war ein Feuer in einer Wohnung im Erdgeschoss ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf – die Einheiten aus Kestert, Braubach, St. Goashausen und Kamp-Bornhofen waren mit 72 Kräften vor Ort – hatten sich die Bewohner zum Glück schon in Sicherheit gebracht.
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