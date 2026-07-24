Über 50 Feuerwehrleute aktiv
Brand in der Heidestraße in Diez verwüstet Bungalow 
Auch gut drei Stunden nach der Alarmierung steigt noch Rauch aus dem Dach des Bungalows in der Heidestraße auf.
Auch gut drei Stunden nach der Alarmierung steigt noch Rauch aus dem Dach des Bungalows in der Heidestraße auf.
Johannes Koenig

Mehr als 50 Feuerwehrleute aus der VG Diez und der Stadt Limburg bekämpfen am Freitagnachmittag einen Brand eines Bungalows in der Heidestraße in Diez.

Lesezeit 2 Minuten
Gegen 11.50 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Diez-Freiendiez zu einem „Brand mit Müll“ in die Heidestraße in der Nachbarschaft der Bundespolizei in Diez gerufen. Kurz darauf wurde die Alarmierung auf „Brand im Nebengebäude“ erhöht. So umreißt der Wehrleiter der Verbandsgemeinde (VG) Diez, Sebastian Kuhmann, gegen 15 Uhr am Einsatzort die Lage.
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