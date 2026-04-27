Brand in verlassenem Gebäude
Brand in alter Friedenswarte: Ermittlungen dauern an
Symbolbild: In der Alten Kemmenauer Straße in Bad Ems konnte ein Brand in einem Dachstuhl des früheren Schwesternwohnheims schne
Symbolbild: In der Alten Kemmenauer Straße in Bad Ems konnte ein Brand in einem Dachstuhl des früheren Schwesternwohnheims schnell gelöscht werden.
Bernd Weißbrod. picture alliance/dpa

Ein Dachstuhlbrand in dem früheren Schwesternwohnheim in der Alten Kemmenauer Straße in Bad Ems konnte am Sonntagabend schnell gelöscht werden. Die Ermittlungen der Kripo dazu dauern an, der Schaden fiel gering aus.

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Am Sonntag wurde um 16.17 Uhr ein Dachstuhlbrand im ehemaligen Schwesternwohnheim (alte Friedenswarte) in der Alten Kemmenauer Straße in Bad Ems gemeldet. Dazu berichtet die Kriminalinspektion Montabaur auf Anfrage unserer Zeitung, dass die Ermittlung der Ursache noch nicht abgeschlossen sei.

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