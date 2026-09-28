Lärmbeschwerden in Hahnstätten Botanischer Garten: Was unternimmt das Ordnungsamt? Johannes Koenig 28.09.2026, 18:00 Uhr

i Der Eingangsbereich des Botanischen Gartens in Hahnstätten: Wegen Lärmbelästigungen ist inzwischen ein Streit über die Nutzung entbrannt. Johannes Koenig

Lärm und laute Musik im Botanischen Garten sorgen in Hahnstätten für Ärger. Viele Anwohner wenden sich mit ihren Beschwerden an das Ordnungsamt, das seine Rolle und Zuständigkeiten nun ausführlich erläutert.

Nach rund 13 Jahren Planungs- und Bauzeit eröffnete im Sommer der Botanische Garten in Hahnstätten. Von Beginn an beschwerten sich jedoch Anwohner regelmäßig über Lärm und laute Musik, die bis in die späten Abendstunden anhielten. Inzwischen hat die Kreisverwaltung dort private Feiern wie Hochzeiten untersagt.







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