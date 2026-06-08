Die Aarregion erhält nicht nur einen neuen Ort der Natur und Erholung, sondern auch eine kulturelle Bühne, die Menschen zusammenbringt und inspiriert.

Nach 13 langen Jahren des Wartens ist es endlich so weit: Am 14. Juni öffnet der Botanische Garten Schloss Bieberstein in Hahnstätten erstmals seine Tore für die Öffentlichkeit.

Die Eröffnung verspricht nicht nur einen außergewöhnlichen Garten mit zahlreichen botanischen Besonderheiten, sondern startet zugleich mit einem hochkarätigen kulturellen Rahmenprogramm.