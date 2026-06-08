Kulturprogramm zum Start 
Botanischer Garten Schloss Bieberstein öffnet Tore
Direkt nach dem Passieren des Eingangsbereichs dürfen die Besucher die Blicke über die Blumen und Pflanzenwelt des Botanischen G
Direkt nach dem Passieren des Eingangsbereichs dürfen die Besucher die Blicke über die Blumen und Pflanzenwelt des Botanischen Gartens streifen lassen.
Rolf-Peter Kahl

Die Aarregion erhält nicht nur einen neuen Ort der Natur und Erholung, sondern auch eine kulturelle Bühne, die Menschen zusammenbringt und inspiriert.

Lesezeit 2 Minuten
Nach 13 langen Jahren des Wartens ist es endlich so weit: Am 14. Juni öffnet der Botanische Garten Schloss Bieberstein in Hahnstätten erstmals seine Tore für die Öffentlichkeit. Die Eröffnung verspricht nicht nur einen außergewöhnlichen Garten mit zahlreichen botanischen Besonderheiten, sondern startet zugleich mit einem hochkarätigen kulturellen Rahmenprogramm.

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