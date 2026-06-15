Nach langer Vorbereitung ist nun der Botanische Garten in Hahnstätten seiner Bestimmung übergeben worden. Tausende Besucher überzeugten sich von der gelungenen Gestaltung.
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Am späten Sonntagnachmittag standen zwei Männer ruhig beisammen im Eingangsbereich des Botanischen Gartens. Viel Worte brauchte es nicht – ein kurzer Blick, ein leises Nicken genügte. Auf beiden Gesichtern lag sichtbare Zufriedenheit. Mathias Frey, der „Macher“ des Dialogs Aar-Einrich, und Christian Droop, als Gastgeber und „Herr“ des Botanischen Gartens, ließen die vergangenen Stunden Revue passieren.