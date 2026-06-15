Neuer Garten eröffnet
Botanischer Garten in Hahnstätten eröffnet
Impressionen vom Botanischen Garten Schloss Bieberstein vom Eröffnungstag, der gleichzeitig mit der erstmaligen Kulturreihe "Aar
Impressionen vom Botanischen Garten Schloss Bieberstein vom Eröffnungstag, der gleichzeitig mit der erstmaligen Kulturreihe "Aar-Einrich Dialog" bereichert wurde.
Rolf-Peter Kahl

Nach langer Vorbereitung ist nun der Botanische Garten in Hahnstätten seiner Bestimmung übergeben worden. Tausende Besucher überzeugten sich von der gelungenen Gestaltung. 

Lesezeit 2 Minuten
Am späten Sonntagnachmittag standen zwei Männer ruhig beisammen im Eingangsbereich des Botanischen Gartens. Viel Worte brauchte es nicht – ein kurzer Blick, ein leises Nicken genügte. Auf beiden Gesichtern lag sichtbare Zufriedenheit. Mathias Frey, der „Macher“ des Dialogs Aar-Einrich, und Christian Droop, als Gastgeber und „Herr“ des Botanischen Gartens, ließen die vergangenen Stunden Revue passieren.

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