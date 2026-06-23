Aussprache im Gemeinderat Botanischer Garten Hahnstätten: Ärger über Lärmpegel Uli Pohl 23.06.2026, 17:00 Uhr

i Das Eingangsgebäude zum Botanischen Garten wird als Location für Feiern vermietet. Der Lärm, der bei den Feiern verursacht wird, sorgt in Hahnstätten für Ärger. Uli Pohl

Feiern ohne Sperrstunde? Was für Partygäste im Botanischen Garten verlockend klingt, sorgt bei vielen Anwohner des Wohngebiets auf dem Pitzberg für großen Unmut. Im Hahnstätter Gemeinderat entbrannte nun eine heftige Debatte über Lärmbelästigungen.

In Hahnstätten brodelt es, und es ist ein Thema, das viele Bürger der Gemeinde betrifft und bewegt: Im Botanischen Garten kommt es bei Feiern im Eingangsgebäude vermehrt zu Lärmbelästigungen, vor allem über die eigentliche Sperrstunde ab 22 Uhr hinaus.







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