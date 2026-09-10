Nutzung untersagt Botanischer Garten: Gericht gibt Rhein-Lahn-Kreis recht Marta Fröhlich 10.09.2026, 13:00 Uhr

i Mit prächtigen Blumenbeeten sollte der Botanische Garten in Hahnstätten begeistern. Aktuell sorgt er wegen zu lauter Veranstaltungen eher für schlechte Stimmung. Rolf-Peter Kahl

Nach Hunderten Beschwerden wegen Lärm hat die Kreisverwaltung Feiern im Botanischen Garten untersagt – und bekommt nun Rückendeckung vom Verwaltungsgericht Koblenz. Doch für Betreiber Christian Droop ist der Drops noch nicht gelutscht.

Keine guten Nachrichten für den Betreiber des Botanischen Gartens in Hahnstätten: Das Verwaltungsgericht Koblenz hat im Eilverfahren beschlossen, dass die Nutzungsuntersagung des Kreises nicht zu beanstanden ist. Vorangegangen waren zahlreiche Beschwerden über wiederholten Lärm durch Hochzeiten im Botanischen Garten, die – so eine Auslegung des Bebauungsplans – dort nicht erlaubt sind.







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