Nutzung untersagt 
Botanischer Garten: Gericht gibt Rhein-Lahn-Kreis recht
Mit prächtigen Blumenbeeten sollte der Botanische Garten in Hahnstätten begeistern. Aktuell sorgt er wegen zu lauter Veranstaltu
Mit prächtigen Blumenbeeten sollte der Botanische Garten in Hahnstätten begeistern. Aktuell sorgt er wegen zu lauter Veranstaltungen eher für schlechte Stimmung.
Rolf-Peter Kahl

Nach Hunderten Beschwerden wegen Lärm hat die Kreisverwaltung Feiern im Botanischen Garten untersagt – und bekommt nun Rückendeckung vom Verwaltungsgericht Koblenz. Doch für Betreiber Christian Droop ist der Drops noch nicht gelutscht. 

Lesezeit 3 Minuten
Keine guten Nachrichten für den Betreiber des Botanischen Gartens in Hahnstätten: Das Verwaltungsgericht Koblenz hat im Eilverfahren beschlossen, dass die Nutzungsuntersagung des Kreises nicht zu beanstanden ist. Vorangegangen waren zahlreiche Beschwerden über wiederholten Lärm durch Hochzeiten im Botanischen Garten, die – so eine Auslegung des Bebauungsplans – dort nicht erlaubt sind.
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