Kreisverwaltung greift ein Botanischer Garten: Bei Hochzeiten droht Zwangsgeld Johannes Koenig 09.10.2026, 06:00 Uhr

i Viele Neugierige erkundeten am Eröffnungstag den Botanischen Garten in Hahnstätten. Die wenigsten Besucher werden damals geahnt haben, welche Kontroversen kurze Zeit später einsetzten. Rolf-Peter Kahl (Archiv)

Lärmbelästigungen durch Hochzeiten im Botanischen Garten in Hahnstätten haben im Sommer für Aufregung gesorgt. Inzwischen hat die Kreisverwaltung ein Nutzungsverbot ausgesprochen. Doch wie soll es durchgesetzt werden?

Mehr als ein Naturerlebnis: Im Internet wird der Botanische Garten Schloss Bieberstein in Hahnstätten auch als „exklusive Hochzeits- und Eventlocation“ beworben. Jedoch kam es im Sommer wegen verschiedener privater Events auf dem Gelände zu anhaltenden Lärmbeschwerden von Anwohnern, berichtet das Ordnungsamt der VG Aar-Einrich.







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