Lärmbelästigungen durch Hochzeiten im Botanischen Garten in Hahnstätten haben im Sommer für Aufregung gesorgt. Inzwischen hat die Kreisverwaltung ein Nutzungsverbot ausgesprochen. Doch wie soll es durchgesetzt werden?
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Mehr als ein Naturerlebnis: Im Internet wird der Botanische Garten Schloss Bieberstein in Hahnstätten auch als „exklusive Hochzeits- und Eventlocation“ beworben. Jedoch kam es im Sommer wegen verschiedener privater Events auf dem Gelände zu anhaltenden Lärmbeschwerden von Anwohnern, berichtet das Ordnungsamt der VG Aar-Einrich.