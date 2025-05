Hausschmuck und Schattenspender im Sommer, im Herbst bestenfalls reich behangen mit köstlichen Speisetrauben: Seit Jahrhunderten prägt der Weinbau die Region, waren Rebstöcke nicht nur in den Weinbergen, sondern auch am Haus ein übliches Bild in den Gemeinden. Doch immer seltener prägen Hausrebstöcke das Ortsbild. Diese Entwicklung wieder umzukehren, hat sich der Hobbywinzer Friedel Becker auf die Fahnen geschrieben und möchte mit der Aktion Hausrebe die alte Tradition wieder aufleben lassen. Im fünften Jahr bietet der Bornicher gemeinsam mit der Zukunftswerkstatt Bornich diese Aktion nun an – und in diesem Jahr so erfolgreich wie noch nie: Rund 90 Menschen haben Anfang des Jahres ihr Interesse bekundet, mehr als 200 Reben bringt er dieser Tage unter die Leute.

„Es geht mir nicht ums Rebenverkaufen, sondern darum, dass die Menschen die Reben pflanzen und pflegen, damit man merkt, dass wir hier in einer Weinbaugegend leben.“

Friedel Becker

Dabei nimmt er sich für jeden Kunden Zeit, alles genau zu erklären und zu zeigen und viele hilfreiche Tipps mit an die Hand zu geben. Er selbst beschattet seinen Wintergarten mit einer stattlichen Rebe. Etwa auf Kniehöhe wächst die Rebe über die komplette Breite des verglasten Anbaus, die ersten grünen Triebe geben schon einen Eindruck davon, welch dichte Blätterwand sich hier in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln wird und für Schatten und angenehme Temperaturen im Wintergarten mit Südausrichtung sorgen wird. Einige Meter weiter rankt sich eine Weinrebe an einem Gerüst hoch, um als Schattenspender für den Gartenteich zu dienen. Über der Hofeinfahrt auf rund fünf Metern Höhe zeigt eine weitere Rebe noch ganz zaghaft kleine, grüne Spitzen. Beckers größte Sorge dort ist, dass das Seil die Last hält, wenn die Rebe erst einmal voll ausgetrieben hat und voller Trauben hängt.

i Friedel Becker ist vorbereitet auf den Ansturm: In seinem offenen Schuppen warten die verschiedenen Reben auf ihre neuen Besitzer. Mira Zwick

Mit großer Passion geht Friedel Becker ans Werk und möchte die Tafeltraube am liebsten wieder im wahren Wortsinn in aller Munde bringen. Schmückte die Hausrebe einst fast jedes Haus im Weindorf Bornich und vielen Ortsgemeinden in der Region, sieht man sie heute nur noch selten. Die Trauben mussten vor echtem und falschem Mehltau geschützt werden, Pflanzenschutzmittel färben Hauswände jedoch häufig gelb, sie wurden immer unbeliebter. Doch inzwischen gibt es mehltautolerante Trauben – Becker hat da einen guten Kontakt zu einem Rebveredler. In seinem offenen Schuppen hat er alles aufgebaut: In Eimern warten die Reben – rot, weiß, blau, früh und spät reifend – auf ihre neuen Besitzer, die im 20-Minuten-Takt bei ihm vorfahren. Sie kommen nicht nur aus den Nachbarorten, sondern nehmen auch den weiten Weg aus Kastellaun, Oberwesel oder Koblenz auf sich. Für jeden nimmt er sich Zeit, genau zu erklären, auf was zu achten ist, was die nächsten Jahre an Pflegemaßnahmen so ansteht, welche Bedürfnisse die Pflanzen haben. Erst mal klingt alles gar nicht so kompliziert, und wenn man doch mal eine Frage hat, soll man einfach anrufen, bietet Friedel Becker freundschaftlich seine Hilfe an. Eine Hausrebe kann ein treuer Begleiter werden, über 100 Jahre kann sie alt werden. Das spiegelt im Grunde auch wider, was sich Friedel Becker wünscht: „Es geht mir nicht ums Rebenverkaufen, sondern darum, dass die Menschen die Reben pflanzen und pflegen, damit man merkt, dass wir hier in einer Weinbaugegend leben“, wie es früher in der Region eben üblich war, bringt er es auf den Punkt.