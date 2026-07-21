Sechs Wochen voller Abenteuer Bornich setzt auf Ferienspaß statt Langeweile Ulrike Bletzer 21.07.2026, 18:00 Uhr

i Gleich geht's los in Richtung Dörscheid: Die Fahrradtour ist nur eines von insgesamt 37 Projekten, die das Sommerferienprogramm des Familienzentrums Bornich für vier- bis 16-jährige Kinder und Jugendliche bereithält. Bletzer Ulrike

Ob Fahrradtour, Alpaka-Wanderung oder Töpfern: Das Bornicher Familienzentrum bietet in den Sommerferien 37 Aktionen für Kinder und Jugendliche an. Damit gibt es keine Chance für Langeweile in den Ferien.

Wenn das keine gute „Ausbeute“ ist: 97 Kinder und Jugendliche im Alter von vier bis 16 Jahren gibt es aktuell in Bornich – und 60 davon nehmen, neben fünf auswärtigen Kindern, am Ferienprogramm des Bornicher Familienzentrums teil. Rund ein Dutzend von ihnen startet gerade in Richtung Nachbargemeinde: Die Fahrradtour nach Dörscheid unter der Leitung von Janine Dommershausen, Monja Pfeifer und Anne Seifert zählt zu den sportlichen Attraktionen ...







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