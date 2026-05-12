Käufliche Liebe in Rhein-Lahn Bordell Arzbach: Veto wegen „milieubedingter Unruhe“ Bernd-Christoph Matern 12.05.2026, 20:00 Uhr

i Einst ließ sich im Arzbacher Brauhaus an Kadenbach und Emsbach gut essen und trinken. Dort soll ein Bordell entstehen; jenseits der beiden Bäche soll zudem in der Straße „Am Bierhaus“ in einem Wohngebäude die private Zimmervermietung an Prostituierte genehmigt werden. Der Gemeinderat versagt sein Vernehmen zu beiden Anträgen. Bernd-Christoph Matern

Arzbach soll dem Anschein nach der Hotspot für das Rotlichtmilieu werden. Bereits der zweite Antrag für ein Etablissement in der Straße „Am Bierhaus“ wurde nun im Gemeinderat behandelt. Doch die Arzbacher haben dazu eine klare Haltung.

Die käufliche Liebe soll in Arzbacher Immobilien Einzug halten. Ging es zuletzt um die Baugenehmigung für ein Bordell im ehemaligen Restaurant „Altes Bierhaus“, stand jetzt eine Stellungnahme der Ortsgemeinde für die Umwandlung eines Wohngebäudes in der gleichen Straße zu einer „privaten Zimmervermietung an Prostituierte“ auf der Tagesordnung des Ortsgemeinderates.







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