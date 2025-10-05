Hand- und Selbstgemachtes Bogel: Erntedankfest trotzt Regenschauern Mariam Nasiripour 05.10.2025, 15:30 Uhr

i Bereits vor Beginn des Marktes um 11 Uhr waren die Besucher gekommen und schlenderten über den Platz vor der Halle und auch in der Halle. Mariam Nasiripour

Die kalte Jahreszeit kommt und wer sich deshalb schon einmal mit selbst gemachten Schals, Mützen und Handschuhe eindecken wollte, hatte dazu Gelegenheit beim Heimat- und Erntedankfest in Bogel. Aber auch Schmuck und vieles andere erwartete die Gäste.

Das Heimat- und Erntedankfest lockte wieder zahlreiche Menschen aus nah und fern nach Bogel. Sie trotzten dem schlechten Wetter und fanden den Weg zur Mehrzweckhalle. Ein plötzlich einsetzender Platzregen mit starken Böen konnte die Besucherinnen und Besucher auch nicht vertreiben.







