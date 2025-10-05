Die kalte Jahreszeit kommt und wer sich deshalb schon einmal mit selbst gemachten Schals, Mützen und Handschuhe eindecken wollte, hatte dazu Gelegenheit beim Heimat- und Erntedankfest in Bogel. Aber auch Schmuck und vieles andere erwartete die Gäste.
Das Heimat- und Erntedankfest lockte wieder zahlreiche Menschen aus nah und fern nach Bogel. Sie trotzten dem schlechten Wetter und fanden den Weg zur Mehrzweckhalle. Ein plötzlich einsetzender Platzregen mit starken Böen konnte die Besucherinnen und Besucher auch nicht vertreiben.