Gefahr durch Brandkrustenpilz Blitzeinschlag in Gutenacker: Wie geht es der Linde? Johannes Koenig 08.07.2026, 20:00 Uhr

i Die durch den Blitzeinschlag an der Gutenackerer Friedhofslinde entstandene Rinne ist versorgt. Uschi Weidner

Nach dem Blitzeinschlag in Gutenacker „verarztet“ Marcel Schandua, Fachagrarwirt für Baumpflege, die betroffene Friedhofslinde weiter. Eine mögliche Gefahr stellt dabei unter anderem der Brandkrustenpilz dar.

„Wunddoktor“ gesucht! Nach dem Blitzeinschlag in die Friedhofslinde in Gutenacker Mitte Juni „verarztet“ Fachagrarwirt für Baumpflege, Marcel Schandua, aus Netzbach den Baum, der laut Dorfbewohnern 150 Jahre alt ist. In dieser Zeit hat die Friedhofslinde schon mehrere Blitzeinschläge verkraftet.







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