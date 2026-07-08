Gefahr durch Brandkrustenpilz
Blitzeinschlag in Gutenacker: Wie geht es der Linde?
Die durch den Blitzeinschlag an der Gutenackerer Friedhofslinde entstandene Rinne ist versorgt.
Die durch den Blitzeinschlag an der Gutenackerer Friedhofslinde entstandene Rinne ist versorgt.
Uschi Weidner

Nach dem Blitzeinschlag in Gutenacker „verarztet“ Marcel Schandua, Fachagrarwirt für Baumpflege, die betroffene Friedhofslinde weiter. Eine mögliche Gefahr stellt dabei unter anderem der Brandkrustenpilz dar.

Lesezeit 3 Minuten
„Wunddoktor“ gesucht! Nach dem Blitzeinschlag in die Friedhofslinde in Gutenacker Mitte Juni „verarztet“ Fachagrarwirt für Baumpflege, Marcel Schandua, aus Netzbach den Baum, der laut Dorfbewohnern 150 Jahre alt ist. In dieser Zeit hat die Friedhofslinde schon mehrere Blitzeinschläge verkraftet.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungUmwelt

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren