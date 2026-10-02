Polizei sucht Täter Blitzableiter am VG-Gebäude in Nastätten abgeflext Andreas Galonska 02.10.2026, 12:00 Uhr

i Ein Blitzableiter (Symbolbild) ist am Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Nastätten von Unbekannten abgeflext und gestohlen worden. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Tätern. Johannes Koenig

In Nastätten haben Mitarbeiter der Verwaltung entdeckt, dass ein Teil des Blitzableiters am VG-Gebäude verschwunden ist. Er wurde offensichtlich von Unbekannten abmontiert, nach denen jetzt gesucht wird.

Böse Überraschung in Nastätten: Am Gebäude der Verbandsgemeinde ist ein Teil des Blitzableiters verschwunden. Die Tat muss sich irgendwann zwischen Montag, 21. September, und Freitag, 2. Oktober, ereignet haben. „Mitarbeiter der Verwaltung haben das zufällig gesehen“, berichtet Jens Güllering, Bürgermeister der VG Nastätten, unserer Zeitung.







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