Von einer Garagengründung hin zu einem weltweiten Anbieter medizinischer Labordiagnostiksysteme: Seit über 30 Jahren ist DiaSys in Holzheim ein Pfund, mit dem man wuchern kann. Nun soll aber eine neue Produktion im hessischen Beselich entstehen.
Normalerweise finden Beschlüsse der hessischen Gemeinde Beselich im rheinland-pfälzischen Holzheim vermutlich eher wenig Beachtung – das dürfte aktuell aber wohl anders sein. Denn Anfang Februar stimmte die Beselicher Gemeindevertretung einstimmig dafür, der Holzheimer Firma DiaSys Diagnostic Systems GmbH ein 2,5 Hektar großes Grundstück verkaufen zu wollen und dazu erst einmal einen Vorvertrag abzuschließen.