Die Mittelrheinische Blaulicht-Wallfahr ist eine Tradition, die auf eine Tragödie zurückgeht. In diesem Jahr richtete sie jedoch besonders den Fokus auf die Engagierten bei Feuerwehr, THW und Co. – als Fachleute des Helfens.
Lesezeit 3 Minuten
Wenn das kein Draht nach oben ist: Der kräftige Regen am Abend zuvor hat Schlimmes befürchten lassen. Doch als sich am Morgen darauf die Mittelrheinische Blaulicht-Wallfahrt in Bewegung setzt, fällt kein Tropfen – ideale Bedingungen, um die rund zwei Kilometer von der Kapelle Salve im Kamp-Bornhofener Stadtteil Kamp zum Kloster Bornhofen trockenen Fußes zurückzulegen.