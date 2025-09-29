Ein Fest für Nastätten und NCC Blaufärbermarkt feiert Emilia I. als neue Bienenkönigin Mariam Nasiripour 29.09.2025, 15:00 Uhr

i Im Beisein von anderen Hoheiten und Ehrengästen wurde die neue Bienenkönigin von Nastätten Emilia I. (Mitte) inthronisiert. Mariam Nasiripour

Nach zwei Jahren übergibt Viktoria I. die Krone an Emilia I. beim Blaufärbermarkt in Nastätten. Die 22-Jährige startet ihre Amtszeit voller Stolz und Vorfreude auf unvergessliche Momente. Viel Dank gebührt auch der scheidenden Bienenkönigin.

Nastätten hat eine neue Bienenkönigin. Im Rahmen des Blaufärbermarkts mit verkaufsoffenem Sonntag wurde die amtierende Bienenkönigin Viktoria I. nach zwei Jahren verabschiedet und die neue Bienenkönigin Emilia I. inthronisiert. Moderiert wurde die Inthronisierung von der Vizepräsidenten des Nastätter Carnevalsclub (NCC) Ricarda Schuck.







