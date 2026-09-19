Alter Platz schließt
Blaues Ländchen: Neue Sammelstelle für Grünschnitt
Grünschnitt mitten im Blauen Ländchen muss ab Oktober auf einem neuen Platz in Miehlen abgegeben werden. Die alte Sammelstelle a
Grünschnitt mitten im Blauen Ländchen muss ab Oktober auf einem neuen Platz in Miehlen abgegeben werden. Die alte Sammelstelle am Steinbruch Beck schließt Ende September.
Philipp von Ditfurth. picture alliance/dpa

Lange Zeit konnte Grünschnitt im Blauen Ländchen am Steinbruch Beck abgegeben werden. Dieser Platz wird bald geschlossen. Ab Oktober gibt es eine neue Sammelstelle in Miehlen.

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Mit der Übernahme des Steinbruchs Beck bei Miehlen und Oelsberg ist auch eine Änderung beim dortigen Sammelplatz für Grünschnitt verbunden. Der Platz am Steinbruch wird am 26. September geschlossen, dann wird ein neuer Standort genutzt.Ab Freitag, 2. Oktober, können die Nutzer aus der Stadt Nastätten und den Ortsgemeinden Miehlen, Oelsberg, Ruppertshofen und Diethardt ihren Grünschnitt „Im Längeln 7“ in Miehlen in der Nähe des Autohauses Minor ...
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