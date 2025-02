Reaktionen auf Wahlausgang Blaue Welle schwappt auch in Bad Ems und Nassau 24.02.2025, 14:10 Uhr

i Enttäuschung und Jubel lagen bei den politischen Bewerbern nah beeinander. In der Alt-VG Nassau hatte die CDU die Nase vorn, ebenso deren Direktkandidat Harald Orthey. Stark zugelegt hat die AfD, die auf dieser Wand mit Wahlplakaten allerdings gar nicht vertreten war. Andreas Galonska

Die SPD lag 2021 in Bad Ems und in Nassau gut im Rennen, nun stürzte sie bei der Bundestagswahl dramatisch ab. Die Union konnte zulegen, die meisten Zuwächse verzeichnete aber die AfD.

In allen Orten im Kreisgebiet hat die AfD bei der Bundestagswahl deutlich gepunktet. Ergebnisse, die aber Brief- und Urnenwahl zusammen darstellen, liegen nur für die Städte Bad Ems und Nassau vor. In den weiteren Ortsgemeinden sind nur die Resultate der Urnenwahl pro Gemeinde veröffentlicht worden.

