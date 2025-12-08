Bis wann sich ein Kandidat für Miehlen finden muss 

Mit der Landtagswahl sollen die Miehlener direkt einen neuen Bürgermeister wählen. Das ist zumindest der Plan des Gemeinderats. Dafür muss sich aber bis Februar ein neuer Kandidat finden.
Lesezeit 1 Minute
Die Nachricht, das André Stötzer im Mai von seinem Amt als Ortsbürgermeister von Miehlen zurücktritt, löste direkt die Frage aller Fragen aus: Wer soll dann übernehmen? Bisher haben viele mögliche Kandidaten abgewinkt, unter anderem aus Zeitmangel – ein Grund, warum Stötzer vom Amt zurücktritt.