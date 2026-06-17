Von Lahnstein nach Mainz Birtel seit vier Wochen im Landtag: So läuft’s für ihn Marta Fröhlich 17.06.2026, 17:00 Uhr

i Noch arbeitet Andreas Birtel in dem Büro in Urbar, wo er bisher seine Firma leitet. Im nächsten Jahr will er aber ins Wahlkreisbüro nach Lahnstein umziehen. Marta Fröhlich

Vor einem Monat konstituierte sich der Landtag. Der Lahnsteiner Andreas Birtel ist seitdem auch Mitglied im wichtigen Innenausschuss. Unserer Reporterin berichtet er von den ersten Wochen und welche Themen in umtreiben.

Genau einen Monat ist Andreas Birtel im Amt als Mitglied des Landtags. Und die vergangenen vier Wochen waren stressig, aber auch aufregend und spannend, berichtet er im Gespräch mit unserer Zeitung. Der Lahnsteiner wurde im März als Direktkandidat der CDU für den Wahlkreis 8 Koblenz/Lahnstein gewählt und ist nun Berufspolitiker.







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