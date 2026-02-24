Kandidaten im Wahlkreis 8 Birtel: Mehr Polizei und besserer Katastrophenschutz 24.02.2026, 06:00 Uhr

i Andreas Birtel tritt für die CDU im Wahlkres 8 (Koblenz/Lahnstein) an. Paul Schneider

CDU-Kandidat im Wahlkreis 8 für den Landtag beantwortet Fragen zu sich und seinen politischen Überzeugungen.

In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Andreas Birtel tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 8 – Koblenz/Lahnstein für die Partei Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) an.







