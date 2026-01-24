Mit ihrem Kandidaten Andreas Birtel versucht die CDU am 22. März bei der Landtagswahl den „roten“ Wahlkreis 8 zu erobern. Der 47-jährige Unternehmer aus Lahnstein zeigt sich optimistisch, dass dies gelingt.
Das Vorhaben gleicht einer Herkulesaufgabe: Andreas Birtel möchte bei der Landtagswahl am 22. März den Wahlkreis 8 für die CDU gewinnen, zu dem die Stadt Lahnstein, die Verbandsgemeinde Loreley und Koblenz rechtsrheinisch gehören. Jenen Wahlkreis also, der in den vergangenen drei Jahrzehnten von Roger Lewentz dominiert wurde.