11-Jähriger ertrunken
Birlenbach: Keine Hinweise auf Fremdverschulden
Über die Schwimmleiter wurde der verunglückte Junge laut Zeugenaussage aus dem Becken geholt. Die Notfallmaßnahmen fanden dann a
Über die Schwimmleiter wurde der verunglückte Junge laut Zeugenaussage aus dem Becken geholt. Die Notfallmaßnahmen fanden dann auf der gepflasterten Fläche direkt davor statt.
Johannes Koenig

Nach dem tragischen Tod eines 11-Jährigen im Birlenbacher Freibad werden nun weitere Zeugen vernommen, um den Unfallhergang zu rekonstruieren. Die Staatsanwaltschaft erwägt sogar, eine Obduktion durchführen zu lassen.

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Große Anteilnahme löste der tragische Tod eines Kindes im Birlenbacher Freibad am vergangenen Samstag aus. Vonseiten der Polizeiinspektion Diez wurde unserer Zeitung bestätigt, dass es sich bei dem Opfer um einen 11-jährigen Jungen handelt. Da das Kind im Krankenhaus in Limburg verstarb, liegen die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aktuell beim Polizeipräsidium Westhessen.

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