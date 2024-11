Firma Biogeen stellte Pläne für großen Verwertungskomplex am Industriegebiet vor Biogasanlage für Miehlen geplant: Aus Gras wird Gas 25.10.2024, 06:30 Uhr

i Das Gras, das auf dem fürs Klima wichtigen Grünland wächst, hat immer häufiger keine Verwendung in der Region. Landwirte fahren es viele Kilometer raus, um es als Silage zu verkaufen. Daraus Energie zu machen, kann eine Lösung sein. Foto: Patrick Pleul/dpa Patrick Pleul. picture alliance/dpa

Die Idee ist nicht neu. Schon einmal hat Miehlen über den Bau einer Biogasanlage nachgedacht und die Idee wieder verworfen. Nun wurden neue Pläne erstellt und Interessierten in einer Einwohnerversammlung vorgestellt. Hier die Ergebnisse:

Was soll gebaut werden? Biogeen, ein Unternehmen für Biogasanlagen aus Münster, plant für einen unteren zweistelligen Millionenbetrag eine Biomethangasanlage. Diese soll unterhalb des Gewerbegebiets an der Aftholderbacher Straße auf einem insgesamt fünf Hektar großen Gelände entstehen und ab dem Jahr 2027 700 Kubikmeter Biomethan in der Stunde produzieren.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen