Bilder vom Dreierbundumzug in Limburg

Jubel, Trubel, Heiterkeit. Wir zeigen die schönsten Fotos vom närrischen Treiben in Limburg.

Ausgelassen feiern die Jecken in Limburg am Veilchendienstag den kunterbunten Abschluss der Fastnachtszeit. Der närrische Dreierbund Limburg-Diez-Hadamar hat zum Umzug in die Domstadt aufgerufen, und Tausende Narren auf und entlang der Zugstrecke feiern gemeinsam eine große Fastnachtsparty. 46 Zugnummern bilden eine lange Karawane, die sich durch die Straßen schlängelt.