Wer braucht schon Smartphones, wenn er Bücher haben kann. Die funktionieren auch ohne Akku und Strom. Man braucht nur Licht. Und davon bot dieser Sommer reichlich, sodass die Holzheimer Kinder beim Lesesommer 32.365 Seiten lesen konnten.
Lesezeit 2 Minuten
Die Aargemeinde kann stolz sein: Während anderswo Tablets, Smartphones und Streamingdienste um die Gunst der Jugend buhlen, wurden in der Gemeindebücherei Holzheim in den vergangenen Wochen Kinder mit Büchern in ihren Händen gesehen. Ja, richtig gelesen – Bücher: gedruckte Seiten, schwarze Buchstaben, kein Akku, keine Bluetooth-Ohrhörer im Ohr.