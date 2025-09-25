Bücher statt Smartphone Bilanz eines Lesesommers: Holzheim liest – und wie! Rolf-Peter Kahl 25.09.2025, 18:00 Uhr

i Die stolzen Teilnehmer am Lesesommer 2025 versammelten sich gemeinsam mit dem Bücherei-Team und Bürgermeister Werner Dittmar zum Erinnerungsfoto auf dem Dorfplatz. Rolf Kahl

Wer braucht schon Smartphones, wenn er Bücher haben kann. Die funktionieren auch ohne Akku und Strom. Man braucht nur Licht. Und davon bot dieser Sommer reichlich, sodass die Holzheimer Kinder beim Lesesommer 32.365 Seiten lesen konnten.

Die Aargemeinde kann stolz sein: Während anderswo Tablets, Smartphones und Streamingdienste um die Gunst der Jugend buhlen, wurden in der Gemeindebücherei Holzheim in den vergangenen Wochen Kinder mit Büchern in ihren Händen gesehen. Ja, richtig gelesen – Bücher: gedruckte Seiten, schwarze Buchstaben, kein Akku, keine Bluetooth-Ohrhörer im Ohr.







