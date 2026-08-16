Die Hitze und Dürre der vergangenen Wochen hatte in den vergangenen Tagen fatale Auswirkungen: Zahlreiche Brände beschäftigten Feuerwehren und andere Blaulichthelfer des Rhein-Lahn-Kreises. Darunter auch Einsätze beim Großbrand in der Vordereifel.
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Amtshilfe in der Vordereifel, ein erneuter Brand im Emser Bikepark und diverse weitere kleine Feuer: Die Feuerwehren im Rhein-Lahn-Kreis waren am vergangenen Wochenende im Dauereinsatz. Und auch bei der Bevölkerung war das Thema Waldbrand präsent, denn Brandgeruch und Rauch breiteten sich sogar auf Teile des Rhein-Lahn-Kreises aus.