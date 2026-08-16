Folgen der Trockenheit
Bikepark, Vordereifel und mehr: Wehren im Dauereinsatz
Mit diesen Tankauflegern haben die Landwirte vor Ort die offenen Löschwasserbehälter vor Ort gefüllt.
Mit diesen Tankauflegern haben die Landwirte vor Ort die offenen Löschwasserbehälter vor Ort gefüllt.
Kreisverwaltung/Guido Erler

Die Hitze und Dürre der vergangenen Wochen hatte in den vergangenen Tagen fatale Auswirkungen: Zahlreiche Brände beschäftigten Feuerwehren und andere Blaulichthelfer des Rhein-Lahn-Kreises. Darunter auch Einsätze beim Großbrand in der Vordereifel.

Lesezeit 3 Minuten
Amtshilfe in der Vordereifel, ein erneuter Brand im Emser Bikepark und diverse weitere kleine Feuer: Die Feuerwehren im Rhein-Lahn-Kreis waren am vergangenen Wochenende im Dauereinsatz. Und auch bei der Bevölkerung war das Thema Waldbrand präsent, denn Brandgeruch und Rauch breiteten sich sogar auf Teile des Rhein-Lahn-Kreises aus.
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