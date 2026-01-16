Ringlösung in Lahnstein BI schlägt Alarm: Busse sind Gefahr für Schüler Mira Zwick 16.01.2026, 16:00 Uhr

i Im Oberheckerweg in unmittelbarer Nähe zum Schulzentrum kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen beim Busverkehr. Dies bemängelt die Bürgerinitiative "Zurück zur ursprünglichen Verkehrsführung". Auch die Stadt und die Polizei haben dies bereits im Blick und erste Maßnahmen eingeleitet. Michael Cramer von Clausbruch/BI "Zurück zur ursprünglichen Verkehrsführung"

Busse auf Gehwegen und gefährliche Engstellen an neu eingerichteter Bushaltestelle: In Oberlahnstein kämpft die BI „Zurück zur ursprünglichen Verkehrsführung“ für mehr Sicherheit. Doch Stadt und Polizei haben die Gefahrenpunkte bereits im Blick.

Wie es in ihrem Namen schon zu lesen ist, wünscht sich die Bürgerinitiative (BI) „Zurück zur ursprünglichen Verkehrsführung“ eine Abkehr von der Ringlösung in Oberlahnstein. Insbesondere mit dem Blick auf den Busverkehr erhofft sie sich davon Verbesserungen, insbesondere was die Sicherheit der Bürger und Schüler, aber auch der Verkehrsteilnehmer im Allgemeinen betrifft.







