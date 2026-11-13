Meinung zu Lahnsteiner Verkehr
BI lässt mich verwundert zurück
Tobias Lui
Tobias Lui
Jens Weber

Die Bürgerinitiative „Zurück zur alten Verkehrsführung“ hat auf den Umstand reagiert, dass auch die Lahnsteiner Kommunalpolitik zumindest bis 2030 keine Alternative zur Fahrtrichtung der Adolfstraße sieht. Das kommentiert unser Autor kritisch.

Lesezeit 2 Minuten
Der Kernsatz der jüngsten BI-Verlautbarung hat mich überrascht. Man habe „bewusst keine abschließende Verkehrslösung“ und wolle weder Fachleuten noch Bürgern vorgreifen. Wenn dem so ist, wäre die Zeit für eine Umbenennung reif, schließlich trägt man den Zusatz „Zurück zur alten Verkehrsführung“.
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