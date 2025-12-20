Öffnung L335: Verkehr rollt BI fordert Umgehung für Braubach und appelliert an Land Mira Zwick 20.12.2025, 06:00 Uhr

i Helmut Veit und Heinz Gemmer von der Bürgerinitiative Braubach lebenswerter kämpfen seit Jahren für eine Umgehung für Braubach. Nun wenden sie sich mit einem Brief ans Land und fragen, wie es weitergeht. Mira Zwick

Die L335, die Verbindung zwischen B42 und Blauem Ländchen ist wieder frei. Tausende Fahrzeuge fahren durch Braubach vorbei am Nadelöhr Obertor. Seit Jahren kämpft eine Bürgerinitiative für die Umgehung und wendet sich nun an die Landespolitik.

Die Erleichterung dürfte bei vielen Pendlern groß sein: Die L335, die Verbindungsstraße zwischen der B42 bei Braubach hinauf Richtung Dachsenhausen und ins blaue Ländchen, ist wieder für den Verkehr freigegeben. Kehrseite der Medaille: Durch Braubach rollt nun wieder viel mehr Verkehr, und jedes Fahrzeug passiert das Nadelöhr am Obertor, wo ein Turm die Straße auf eine Spur verengt.







Artikel teilen

Artikel teilen