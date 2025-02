Rückblick auf Resultate Bewerber im Auf und Ab der Wählergunst 21.02.2025, 19:00 Uhr

i Schröder oder Stoiber, Merkel oder Schulz - bei den Bundestagswahle früherer Jahre kam es auch im Rhein-Lahn-Kreis zu spanndenen Rennen bei den politischen Bewerbern. Am Sonntag sind die Wählerinnen und Wähler wieder gefragt, wenn um die Zusammensetzung des Bundestags geht. Andreas Galonska

Am Sonntag ist die Wählerschaft im Kreis gefordert. Bei den Wahlgängen für den Bundestag hatte es oft einen Vorsprung für CDU-Kandidaten gegeben, doch manchmal lagen auch die Sozialdemokraten besser im Rennen.

Wirtschaftslage, Außenpolitik, Klimaschutz und Migration und nicht zuletzt die Persönlichkeiten der verschiedenen Politiker: Vieles war seit der ersten Bundestagswahl ausschlaggebend für Gewinne und Verluste der Parteien in der Region. Im heutigen Rhein-Lahn-Kreis lag meist die SPD auf Platz eins, im Westerwald und in Koblenz wurde die Union bevorzugt, weswegen deren Bewerber in den Wahlkreisen Montabaur und Koblenz oft vorne lagen.

