Prozess in Limburg Bewährungsstrafe wegen 70.000 Kinderpornos Rolf Goeckel 05.10.2026, 14:00 Uhr

i Ein Mann aus Bad Camberg wird wegen des Besitzes von kinderpornografischem Material vom Schöffengericht in Limburg verurteilt. Arne Dedert/dpa. picture alliance/dpa

Ein Mann wird wegen des Besitzes von kinderpornografischem Material vom Schöffengericht in Limburg verurteilt. Der Mann behauptete, nur aus „Neugier“ 70.000 Dateien aus dem Darknet runtergeladen zu haben. Das Gericht sah ihn als weniger harmlos an.

Mehr als 70.000 kinder- und jugendpornografische Darstellungen hat ein 52-jähriger Mann aus Bad Camberg über Jahre hinweg von der illegalen Plattform „Alice in Wonderland“ im sogenannten Darknet heruntergeladen. Nun wurde er dafür vom Schöffengericht Limburg unter Vorsitz von Richterin Carolin Löw zu zwei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.







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