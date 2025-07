Wenn man vorbestraft ist, hilft es nicht, Drogen in nicht unerheblichem Maß von zwielichtigen Händlern zu kaufen. So nun geschehen bei einem Paar aus dem Raum Diez. Dafür gab es jetzt einen Gerichtsprozess.

Sie wollten auf dem Spielplatz im Tal Josaphat in Limburg Cannabis kaufen und machten das Geschäft ihres Lebens. Dafür wurden nun zwei Angeklagte vom Amtsgericht in Diez zu Bewährungs- und Geldstrafen verurteilt.

Die Staatsanwaltschaft warf den beiden Angeklagten aus dem Raum Diez vor, gemeinschaftlich Cannabis und Haschisch in einer größeren Menge erworben zu haben. Bei einer Hausdurchsuchung hatte die Polizei bei den Angeklagten rund 164 Gramm Cannabis gefunden. Laut Staatsanwältin hatten die beiden keine Berechtigung für den Besitz dieser Menge von Betäubungsmitteln.

Der erste Joint mit 13 Jahren

Die Angeklagten zeigten sich geständig und reumütig. Zuerst verlas der Verteidiger der 23-jährigen Angeklagten eine Erklärung im Namen seiner Mandantin. Darin schilderte er den familiären Hintergrund und den beruflichen Werdegang der jungen Frau. Ihren ersten Joint hätte sie mit 13 Jahren geraucht. Sie räumte den Kauf der Betäubungsmittel ein. Sie und ihr Freund hätten die große Menge Cannabis nur gekauft, weil es ein „Schnäppchen“ war. Sie dachten mit dem Erwerb der großen Menge zum kleinen Preis ein gutes Angebot ergattert zu haben. Weiter hieß es in der Erklärung, dass die 23-Jährige seit der Durchsuchung durch die Polizei keine Drogen mehr konsumiere und clean sei. Außerdem möchte sie eine Fortbildung zur Heilpraktikerin machen.

Geständig zeigte sich auch ihr Freund, der 29-jährige Angeklagte. Er sei zum ersten Mal im Alter von 18 oder 19 Jahren mit Cannabis in Berührung gekommen. Nach der Scheidung von seiner Frau im Jahr 2021 habe er viele Drogen genommen und sei abgerutscht. Er erklärte, dass der Kauf der großen Menge Cannabis so nicht geplant war. Zunächst hätten sie im Tal Josaphat in Limburg mehrere Stunden nach jemandem Ausschau gehalten, der ihnen Drogen verkaufen würde. So seien sie an jemanden geraten, der ihnen dieses „günstige“ Angebot gemacht habe. Deshalb hätten sie zugegriffen, um sich einen Vorrat anzulegen. Seine Stellung als Kraftfahrer habe er verloren, weil ihm der Führerschein wegen seines Drogenkonsums entzogen worden war. Er versicherte Richter Martin Böhm, dass er sein Leben wieder in den Griff bekommen möchte, um wieder als Kraftfahrer arbeiten zu können. Auch er würde seit der Durchsuchung keine Drogen mehr konsumieren.

Richter reduziert Strafmaß

Beide Angeklagte sind vorbestraft: die 23-Jährige wegen Computerbetrugs und ihr Freund einschlägig wegen Fahren ohne Führerschein und Versicherungsschutz, Diebstahl sowie Besitz von Betäubungsmitteln. Die Staatsanwaltschaft forderte für den 29-Jährigen sechs Monate Haft, ausgesetzt zu drei Jahren Bewährung und 1000 Euro Geldstrafe. Für die 23-jährige Freundin wurden 120 Tagessätze zu je 40 Euro gefordert.

Die Verteidiger hatten milde Strafen gefordert. Richter Martin Böhm folgte bei seinem Urteil dem Strafmaß der Staatsanwaltschaft, reduzierte jedoch die Bewährung auf zwei Jahre und die Geldstrafe des 29-Jährigen auf 700 Euro.