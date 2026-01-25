Fast zeitgleich kam es am Freitagabend zu zwei Unfällen in Lahnstein – auf der B260 und auf der B42. Die Polizei gibt Auskunft zu möglichen Ursachen.
Zu gleich zwei Unfällen kam es am Freitagabend in Lahnstein. Gegen 21 Uhr fuhr laut Polizei Lahnstein ein Audi A6 auf der B260 von Lahnstein kommend Richtung Bad Ems ohne Fremdeinwirkung auf einen Fahrbahntrenner, wurde nach rechts abgewiesen, schlug in Höhe des Parkplatzes „Ruppertsklamm“ in die dort befindliche Schutzplanke ein und blieb nicht mehr fahrbereit an der Unfallstelle stehen.