Betrug an Kindergarten in Limburg?

Vier Jahre nach mutmaßlichem Betrug am Waldorfkindergarten „Zipfelmütze“ in Limburg beginnt am 18. September der Prozess gegen ein Ehepaar. Es geht um 166.000 Euro Schaden – durch eine üble Betrugsmasche.

Vier Jahre nach einem mutmaßlichen Betrug am Waldorfkindergarten „Zipfelmütze“ auf dem Schafsberg kommt es zur juristischen Aufarbeitung. Der Strafprozess gegen ein Ehepaar aus dem Landkreis Limburg-Weilburg vor dem Amtsgericht Limburg beginnt am Donnerstag, 18. September. Das teilt auf Anfrage der Direktor des Amtsgerichts, Michael Meier, mit. Es seien zwei weitere Verhandlungstage angesetzt worden, und zwar an den weiteren Donnerstagen, 2. und 16. Oktober, mit Verhandlungsbeginn jeweils um 9 Uhr.

Nach Informationen dieser Zeitung wirft die Staatsanwaltschaft Limburg dem Ehepaar vor, zwischen den Jahren 2018 und 2021 im Kindergarten „Zipfelmütze“ einen Schaden in Höhe von rund 166.000 Euro verursacht zu haben. Als der mutmaßliche Betrug nach einer Kassenprüfung im Oktober 2021 aufgeflogen war, war die Stadt Limburg noch von einem Schaden in Höhe von rund 229.000 Euro ausgegangen. Doch nach mehrjährigen Ermittlungen scheint die Staatsanwaltschaft einen Betrag von höchstens rund 166.000 Euro für beweisbar zu halten.

Stadt und Angeklagte haben Vergleich geschlossen

Die Ehefrau war bis zu ihrer fristlosen Kündigung als Geschäftsführerin am Kindergarten tätig und soll Rechnungen gefälscht haben, dabei soll es sich überwiegend um kleinere und kleinste Beträge gehandelt haben. Die Einrichtung soll für Waren oder Dienstleistungen gezahlt haben, die nicht erbracht worden sein sollen. Der Ehemann wiederum soll mit einer eigenen Firma dem Kindergarten Rechnungen ausgestellt haben, die zumindest teilweise fingiert gewesen sein sollen.

Am Ende zahlte alles die Stadt Limburg. Sie ist zwar nicht der Träger des Kindergartens, das ist der Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik, aber die Kinderbetreuung ist eine kommunale Pflichtaufgabe, und die Stadt Limburg betreibt keine der aktuell 22 Kindertagesstätten im Stadtgebiet.

Erst vor wenigen Wochen hatte das angeklagte Ehepaar einen zivilrechtlichen Vergleich mit der Stadt Limburg über eine Summe in Höhe von 130.000 Euro geschlossen und soll dabei auch seine Schuld eingestanden haben. Sollte es im September oder Oktober 2025 zu einer Verurteilung vor dem Amtsgericht kommen, soll die Stadt nach diesem Vergleich, dem der Haupt- und Finanzausschuss in vertraulicher Sitzung zugestimmt hatte, zwei Fahrzeuge des Ehepaars übergeben bekommen, die die Staatsanwaltschaft Limburg nach einem gesonderten Verfahren vor dem Landgericht beschlagnahmt hatte; sie sollen einen Wert von rund 40.000 Euro haben.

Ratenzahlung mit hohem Zinssatz vereinbart

Die restliche Summe von 90.000 Euro soll das Ehepaar nach Informationen dieser Zeitung dann über einen sehr langen Zeitraum abstottern können, und zwar in Monatsraten in Höhe von jeweils 500 Euro, also 6000 Euro pro Jahr. Da die noch ausstehende Summe mit einem hohen Prozentsatz verzinst werden soll, wären das zunächst einmal nur Zinsen. Sollten die Ratenzahlungen schließlich ausbleiben, könnte die Stadt nach Informationen dieser Zeitung den ausstehenden Betrag sofort pfänden.

In dem Strafverfahren vor dem Landgericht wird möglicherweise auch geklärt werden, wie es dazu kommen konnte, dass das Ehepaar mutmaßlich drei Jahre lang mit der angeklagten Masche durchkommen konnte und welche Verantwortung dafür neben dem Trägerverein auch die Stadt Limburg trägt. Denn idealerweise soll es in einem solchen Verfahren nicht nur darum gehen, eine mögliche individuelle Schuld nachzuweisen und zu bestrafen, sondern auch zu klären, ob und inwiefern Kontrollinstanzen versagt haben.