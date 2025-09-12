Er verlangte ständig mehr Geld, doch die Baustelle liegt seit zwei Jahren brach. Dafür musste sich vor dem Diezer Amtsgericht nun ein alter Bekannter verantworten.

Ein 44-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Diez hatte 2023 Arbeiten an der Terrasse eines Nachbarn durchgeführt. Hierfür sollte er 7500 Euro bekommen. Zu Beginn der Arbeiten erfolgte eine Anzahlung in Höhe von 2000 Euro. Doch schon bald legte der Handwerker seinem Auftraggeber mehrere Rechnungen über Materialkosten in Höhe von insgesamt 2290 Euro vor. Diese wurden zwar ebenfalls immer sogleich beglichen. Statt sie für die Arbeit an der Terrasse zu benutzen, verwendete der Angeklagte die Materialien größtenteils jedoch für sich selbst. Die Arbeiten an der Terrasse fanden hingegen nicht statt. Dafür wurde dem Mann nun vor dem Diezer Amtsgericht der Prozess wegen Betrug gemacht. Denn der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Der 44-Jährige hatte nie vor, die Arbeiten an der Terrasse des Nachbarn durchzuführen.

„Wo sind die Sachen?!“

Dem Vorsitzenden riss schließlich der Geduldsfaden.

„Wofür haben Sie denn die Baumaterialien verwendet?“, wollte der vorsitzende Richter Böhm wissen. „Das habe ich alles auf der Baustelle verwendet“, war die Antwort. „Dann haben Sie doch gar keinen Betrug begangen, den sie zugeben müssten“, bemerkte der Vorsitzende. Der Beton müsse an der Luft trocknen, das dauere eine Weile, versetzte der Angeklagte. „Wir reden von 2023!“, wurde der Vorsitzende ob der zunehmend absurden Ausreden nun langsam ungeduldig. Daraufhin erklärte der Angeklagte, die Straße sei seit zwei Jahren zugeparkt, sodass er seitdem die Arbeiten nicht habe fortsetzen können.

Nun riss Richter Böhm der Geduldsfaden: „Kies, Montageschaum, Kanthölzer, Fliesen, Estrichgitter, Betonstahl, das haben Sie alles in Rechnung gestellt. Wo sind die Sachen?!“ Er gebe zu, einige Dinge habe er auch für sich verwendet, erklärte der Handwerker leichthin.

„Manchmal stand er um Mitternacht vor meinem Haus und wollte Geld.“

Der Geschädigte

Der Geschädigte erklärte im Zeugenstand: „Er kam auf mich zu und fragte, ob ich etwas zu tun hätte. Ich beauftragte ihn mit der Renovierung der Terrasse. Doch die Arbeiten gingen nur schleppend voran. Im Sommer war es für ihn zu heiß, im Herbst zu nass. Manchmal stand er um Mitternacht vor meinem Haus und wollte Geld für Materialien. Er hat mir Kies berechnet, aber Bauschutt geliefert, ich nehme an, von anderen Baustellen, die stattdessen meinen Kies bekommen haben. Er hat mir Betonmengen berechnet, mit denen man die Bodenplatte eines ganzen Hochhauses gießen könnte. Er hat mir 350 Fliesen in Rechnung gestellt, aber nur elf angebracht.“

Keine Bewährung für den notorischen Straftäter

Angesichts dieser Schilderungen und der Vorstrafen des Angeklagten sah der Vertreter der Staatsanwaltschaft keinen Spielraum für eine Bewährungsstrafe. Denn der Mann wurde vom Amtsgericht Diez schon mehrfach verurteilt, unter anderem wegen Betrug gegenüber einem Einrichtungshaus und Urkundenfälschung – er hatte bei einer Verkehrskontrolle, bei der er mit gestohlenen Werkzeugen erwischt worden war, einen angeblich litauischen Führerschein vorgezeigt. Das Gericht folgte der Argumentation der Staatsanwaltschaft und verhängte eine Freiheitsstrafe von 22 Monaten.