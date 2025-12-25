Natur sich selbst überlassen Betreten auf eigene Gefahr: Diezer Wald stillgelegen? Johannes Koenig 25.12.2025, 10:00 Uhr

i Mehrere Wege im Bundeswald bei Diez sind wegen Baumstürzen schon länger gesperrt. Johannes Koenig (Archiv)

Spaziergänger und Hundebesitzer haben sich längst daran gewöhnt: Teile des Erholungswaldes Hain in Diez sind wegen Baumstürzen gesperrt. Nun gibt es Überlegungen, das betroffene Areal stillzulegen.

Bei einer öffentlichen Waldbegehung Anfang Dezember im Diezer Stadtwald Hain mit Revierförster Johannes Betz klang es schon an. Damals hatte Stadtbürgermeisterin Annette Wick auch kurz über den angrenzenden Bundeswald gesprochen, dessen Wege zum Teil schon seit Jahren wegen Sturmschäden gesperrt sind.







