Betreten auf eigene Gefahr: Diezer Wald stillgelegen?

Spaziergänger und Hundebesitzer haben sich längst daran gewöhnt: Teile des Erholungswaldes Hain in Diez sind wegen Baumstürzen gesperrt. Nun gibt es Überlegungen, das betroffene Areal stillzulegen.
Lesezeit 1 Minute
Bei einer öffentlichen Waldbegehung Anfang Dezember im Diezer Stadtwald Hain mit Revierförster Johannes Betz klang es schon an. Damals hatte Stadtbürgermeisterin Annette Wick auch kurz über den angrenzenden Bundeswald gesprochen, dessen Wege zum Teil schon seit Jahren wegen Sturmschäden gesperrt sind.