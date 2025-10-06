Vereinbarung für Krankenhaus Betrauungsakt für Paulinenstift Nastätten verlängert 06.10.2025, 11:00 Uhr

i Das Paulinenstift in Nastätten als Teil des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein (GKM) befindet sich schon länger in finanzieller Schieflage. Der Rhein-Lahn-Kreis hat nun über die Verlängerung des Betrauungsakts für das Krankenhaus entschieden. Marta Fröhlich

Nach langer Diskussion hatte es vor einem Jahr die Zustimmung des Kreises zum Betrauungsakt für das Nastätter Paulinenstift gegeben und Verluste aus dessen Betrieb zu übernehmen. Nun wurde die Fortführung dieser Vereinbarung getroffen.

Der Kreistag hat sich in seiner jüngsten Sitzung für die Verlängerung des sogenannten Betrauungsakts für das Paulinenstift in Nastätten ausgesprochen. „Der alte Betrauungsakt läuft zum Jahresende aus“, erklärte Landrat Jörg Denninghoff (SPD) in der Sitzung.







