Nach langer Diskussion hatte es vor einem Jahr die Zustimmung des Kreises zum Betrauungsakt für das Nastätter Paulinenstift gegeben und Verluste aus dessen Betrieb zu übernehmen. Nun wurde die Fortführung dieser Vereinbarung getroffen.
Der Kreistag hat sich in seiner jüngsten Sitzung für die Verlängerung des sogenannten Betrauungsakts für das Paulinenstift in Nastätten ausgesprochen. „Der alte Betrauungsakt läuft zum Jahresende aus“, erklärte Landrat Jörg Denninghoff (SPD) in der Sitzung.