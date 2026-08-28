Neue Fassade für Loreley
Besucherzentrum steht vor wichtiger Sanierung
Vor mehr als 25 Jahren wurde das Loreley-Besucherzentrum auf dem Loreley-Plateau feierlich eröffnet. Nun steht eine umfassende E
Vor mehr als 25 Jahren wurde das Loreley-Besucherzentrum auf dem Loreley-Plateau feierlich eröffnet. Nun steht eine umfassende Erneuerung auf dem Plan.
Dirk Förger

Das Loreley-Besucherzentrum soll sich verändern. Die Fassade ist sichtbar in die Jahre gekommen und für Bausubstanz und energetisch problematisch. Nun hat der Verbandsgemeinderat einen wichtigen Schritt für die Zukunft des Gebäudes gemacht.

Lesezeit 2 Minuten
Vor mehr als einem Vierteljahrhundert, am 26. Mai 2000, wurde das Loreley-Besucherzentrum auf dem Loreleyplateau im Herzen des Mittelrheintals offiziell eröffnet – damals als Außenstelle der weltweit anerkannten Expo-2000-Projekte. Das Gebäude beherbergt heute nicht nur die Tourist-Info, sondern auch ein kleines, interaktives Museum rund um das Thema „Welterbe Oberes Mittelrheintal“ und grenzt unmittelbar an das Bistro „Am mythischen Fels“ an.
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