Neue Fassade für Loreley Besucherzentrum steht vor wichtiger Sanierung Mira Zwick 28.08.2026, 16:00 Uhr

i Vor mehr als 25 Jahren wurde das Loreley-Besucherzentrum auf dem Loreley-Plateau feierlich eröffnet. Nun steht eine umfassende Erneuerung auf dem Plan. Dirk Förger

Das Loreley-Besucherzentrum soll sich verändern. Die Fassade ist sichtbar in die Jahre gekommen und für Bausubstanz und energetisch problematisch. Nun hat der Verbandsgemeinderat einen wichtigen Schritt für die Zukunft des Gebäudes gemacht.

Vor mehr als einem Vierteljahrhundert, am 26. Mai 2000, wurde das Loreley-Besucherzentrum auf dem Loreleyplateau im Herzen des Mittelrheintals offiziell eröffnet – damals als Außenstelle der weltweit anerkannten Expo-2000-Projekte. Das Gebäude beherbergt heute nicht nur die Tourist-Info, sondern auch ein kleines, interaktives Museum rund um das Thema „Welterbe Oberes Mittelrheintal“ und grenzt unmittelbar an das Bistro „Am mythischen Fels“ an.







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