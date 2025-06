Die sicherheitspolitische Lage in Europa und der Welt hat sich in der jüngsten Vergangenheit grundlegend verändert – die Bundeswehr steht mehr denn je im öffentlichen Interesse. Vor diesem Hintergrund lud die Bundeswehr am vergangenen Samstag zum bundesweiten Tag der Bundeswehr in die Kaserne Schloss Oranienstein in Diez ein. Die Veranstaltung bot interessierten Bürgerinnen und Bürgern einen unmittelbaren Einblick in die Aufgaben, Fähigkeiten und den Alltag der Soldatinnen und Soldaten – gerade in einer Zeit, in der Verteidigung, Bündnistreue und Einsatzbereitschaft wieder verstärkt ins Zentrum der gesellschaftlichen Debatte rücken.

Seit 2015 gibt es diesen Tag der Bundeswehr. Einmal im Jahr öffnet die Truppe seitdem ihre Tore und lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, einen exklusiven Blick hinter den Kasernenzaun zu werfen. Neben neun weiteren Kasernen in ganz Deutschland konnten sich Besucherinnen und Besucher auch in Diez ein eigenes Bild von der Truppe machen, mit Soldatinnen und Soldaten sowie zivilen Mitarbeitenden ins Gespräch kommen und dabei Technik und Gerät hautnah und exklusiv erleben.

Programm vor malerischer Kulisse

Vor der malerischen Kulisse von Schloss Oranienstein, der Heimat des Kommandos Regionale Sanitätsdienstliche Unterstützung, erwartete die Besucher ein einzigartiges Programm mit erlebnisreichen Stationen zum Anfassen und Mitmachen. Die Diezer Soldaten präsentierten ihr Können in allen Dimensionen, zu Land, in der Luft, auf See und im Cyberraum. Nur in der Grafenstadt fanden Besucher das gesamte Fähigkeitsspektrum des Sanitätsdienstes der Bundeswehr mit Personal, Material und einem Krankenhaus in Zelten eingerichtet. Tausende von Besuchern nutzten die Gelegenheit, um sich zu informieren. Die Resonanz war überwältigend positiv. ,,Eine tolle Möglichkeit, sich mal alles anzuschauen, was die Bundeswehr so leistet’’, so eine junge Besucherin aus Elz. Ihr Lob galt insbesondere der Freundlichkeit und Transparenz der Soldatinnen und Soldaten, die über ihre Tätigkeit und das dazugehörende Arbeitsgerät informierten. Die 17-jährige Elzerin nutzte diese Veranstaltung, um die Bundeswehr als attraktiven Arbeitgeber zu entdecken. In fast jedem Winkel der Kaserne besaß man an eingerichteten Stationen die Möglichkeit „die Bundeswehr mal mit Mensch und Material näher kennenzulernen“ wie es Ina S. aus Idstein ausdrückte. Die 32-Jährige ist aktives Mitglied beim DRK und war aus diesem Grund zu den Sanitätern in Diez angereist.

Auf der riesigen Bühne im Schlosspark überraschten die Gastgeber ihre Gäste mit einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm. Neben musikalischer Unterhaltung durch die Mitglieder des „Musikvereins musikalische Löwen von Nentershausen“ oder des „Heeresmusikkorps aus Koblenz“ präsentierten sich die beiden Spitzensportler der Sportfördergruppe Todtnau: Julia Tannheimer (Biathlon) und Stephan Leyhe (Skisprung) in einem Interview. Gegen die Mittagszeit überflog eine Rotte von drei Airbus A 400M das Gelände der Kaserne. Viele Köpfe und Handys gingen in die Höhe. Ein weiterer Höhepunkt war eine Videoübertragung, in der Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius die Besucher willkommen hieß.

Live vor Ort waren sowohl der rheinland-pfälzische Staatssekretär im Ministerium des Innern und für Sport Daniel Stich als auch der neue parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister der Verteidigung, Sebastian Hartmann. Auch Landtagsvizepräsident, Matthias Lammert, MdL Manuel Liguori, Landrat Jörg Denninghoff, die beiden Bürgermeisterinnen Maren Busch (VG Diez) und Annette Wick (Stadt Diez) sowie der Bürgermeister der Stadt Limburg, Marius Hahn hatten sich unter die Besucher gemischt. Der feierliche Beförderungsappell von 33 Studentinnen und Studenten der Medizin und Pharmazie zum Leutnant, also die Ernennung zum Offizier, rundete den Tag der Bundeswehr 2025 auf Schloss Oranienstein schließlich ab.