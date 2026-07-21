Arbeiten am Emser Wahrzeichen
Besucher können den Emser Quellenturm erkunden
Dieser Blick offenbart sich den Besuchern von der Plattform im Quellenturm. Bei dem Fest am Freitag kann das Wahrzeichen der Kur
Dieser Blick offenbart sich den Besuchern von der Plattform im Quellenturm. Bei dem Fest am Freitag kann das Wahrzeichen der Kurstadt besichtigt werden, das sehr aufwendig saniert wurde.
Andreas Galonska

Am Quellenturm in Bad Ems steigt am Freitag ein Programm mit viel Musik und Tanz. Dabei können Besucher auch einen Blick in das Wahrzeichen der Kurstadt werfen, das einen neuen Anstrich und mehr Stabilität gewonnen hat. 

Lesezeit 3 Minuten
Am Quellenturm in Bad Ems wird am Freitag, 24. Juli, groß gefeiert, dabei wird es für Besucher die Gelegenheit geben, einen Blick ins Innere des Bauwerks zu werfen. Im Park neben dem Quellenturm können sich die Besucher ab 17 Uhr an einem bunten Musik- und Tanzprogramm erfreuen.
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