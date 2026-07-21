Am Quellenturm in Bad Ems steigt am Freitag ein Programm mit viel Musik und Tanz. Dabei können Besucher auch einen Blick in das Wahrzeichen der Kurstadt werfen, das einen neuen Anstrich und mehr Stabilität gewonnen hat.
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Am Quellenturm in Bad Ems wird am Freitag, 24. Juli, groß gefeiert, dabei wird es für Besucher die Gelegenheit geben, einen Blick ins Innere des Bauwerks zu werfen. Im Park neben dem Quellenturm können sich die Besucher ab 17 Uhr an einem bunten Musik- und Tanzprogramm erfreuen.