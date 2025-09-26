Burgsanierung abgeschlossen Besucher der Marksburg können künftig Hornwerk erkunden Thorsten Stötzer 26.09.2025, 17:00 Uhr

i Frisch sanierte Mauern ziehen sich rund um das wegen seiner Form so genannte Hornwerk. Thorsten Stötzer

Beim Bauen im Bestand ist stets mit Überraschungen zu rechnen – ganz besonders, wenn der Bestand eine Burg am Mittelrhein ist. Die Sanierung der Marksburg oberhalb von Braubach brachte manche Erkenntnis - und erschließt neue Bereiche für Besucher.

„Die Trockenmauer hatte keiner auf dem Schirm“, aber alte Bauwerke bergen eben ihre Überraschungen. „Als der Efeu weg war, wurde es auch nicht besser“, stellenweise offenbarten sich Löcher, in die man einen ganzen Unterarm stecken konnte. Doch bei allem, was Stefan Köhl über knapp eineinhalb-jährige Sanierungsarbeiten an der Marksburg berichtet, am Ende sprechen die Verantwortlichen von einem „sehr guten Ergebnis“ trotz mancher Erschwernisse im ...







Artikel teilen

Artikel teilen