Abiturfeiern sind stets von einem besonderen Geist durchdrungen. Und Interimsschulleiterin Jessica Deconchat vermochte es am vergangenen Freitag bei der feierlichen Zeugnisübergabe am Sophie-Hedwig-Gymnasium, nach einer musikalischen Einführung von Ben Bassin, in ihrer Ansprache, diesen besonderen Geist einzufangen, jedoch nicht, ohne auch auf die gesamtgesellschaftliche Verantwortung hinzuweisen, die aus privilegierter Bildung für den Einzelnen, der in ihren Genuss kommt, erwächst: „Ihr habt eine Reise unternommen, nicht nur eine akademische Reise, sondern eine Reise zu euch selbst. Die Welt braucht couragierte Menschen, die zu ihren Überzeugungen stehen und Zukunft mutig gestalten. Denkt daran, in einer Zeit, in der Informationen so schnell verbreitet werden, Entscheidungen kritisch und gut informiert zu treffen, damit ihr befähigt seid, euch für eine gerechtere Welt einzusetzen.“

Eine humoristische Note verlieh Lehrerin Catharina Bauer ihrer Ansprache, als sie, das Motto des Jahrganges „Abirol Spritz: Bittersüßer Abgang“ aufgreifend, erklärte, sie wünsche ihren Schülern, dass deren Leben verlaufe wie ein perfekt gemixter Aperol. Spritzig war auch die Darbietung der Lehrerband, die mit „Let me entertain you“ von Robbie Wiliams aufwartete.

i Catharina Bauer: "Möge euer Leben verlaufen, wie ein perfekt gemixter Aperol Spritz." Till Kronsfoth

Erfrischend selbstironisch fiel die Rede der Absolventen Cora-Lena Zierke und Konstantin Schnatz aus. Schnatz bemerkte: „Wer hätte gedacht, dass ein chaotischer Haufen vor acht Jahren gestartet heute als ein noch viel chaotischerer Haufen das Abi besteht. Manche von uns haben einen Dachschaden. Bei anderen ist das Dach komplett ab.“ Und wer dem Redebeitrag Zierkes wohlwollend lauschte, konnte, wenn er wollte, in ihrer Einführung „Wir haben Nächte durchgemacht, wir haben uns die Finger wund geschrieben und können nun voller Stolz behaupten: wir haben es geschafft. Wir haben eine Abirede geschrieben!“, kein Plagiat in Form einer Abschrift der Einführung aus der Schülerrede des letzten Jahres erkennen, sondern eine sublime Kritik an ChatGPT.

i Einen ergreifend melancholischen Kontrapunkt setzte Lilia Kramm, als sie die Feierlichkeiten mit ihrem selbstkomponierten Klavierstück „Süße Erinnerungen“ beschloss. Till Kronsfoth

Mit der Übergabe der Zeugnisse folgte der eigentliche Höhepunkt der Veranstaltung. Die 51 Abiturienten des Jahrganges 2025 erwarben einen Notendurchschnitt von 2,18 – den besten Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. 20 Schüler mit einer Eins vor dem Komma. Wobei Lehrerin Bauer in ihrer Rede zuvor darauf hingewiesen hatte, dass man genauso stolz auf jene Schüler sei, die sich im Laufe der Oberstufe anders orientiert und das Sophie-Hedwig-Gymnasium verlassen hätten, um eine Ausbildung zu beginnen. Geehrt wurden im Anschluss unter anderem Connor Renz für sein besonderes Engagement als Juniorbotschafter des EU-Parlaments, Fabian Hechler für sein seit der fünften Klasse ununterbrochenes Engagement in der Schülervertretung sowie Leya Jung und Mia Dybek als Schülersprecherinnen.

Einen ergreifend melancholischen Kontrapunkt setzte Lilia Kramm, als sie die Feierlichkeiten mit ihrem selbstkomponierten Klavierstück „Süße Erinnerungen“ beschloss, in welchem es heißt: „Jeder geht seinen Weg und ich weiß nicht, wie es weitergeht.“

Wir gratulieren zum Abitur 2025

Englisch LK – Frau Og

Julia Bardel, Jannis Beiser, Atakan Bulut, Noa Desch, Olivia Freund, Leon Heuser, Leya Jung, Theresa Lukas, Noel Montimurro, Connor Renz, David Schäfer, Jacob Stange, Annika Stein

Deutsch LK – Frau Eder

Emma Bouarroudj, Anne Buss, Nicolas Buss, Konstantin Diehl, Yannis Ferdinand, Cecilia Glaßer, Emily Heckendorf, Lilia Kramm, Amelie Lammert, Jonas Niers, Lisa-Marie Pfeil, Annika Roos, Lio Schöps, Isabelle Stehr, Lara Suchomel, Noach Zaan, Cora-Lena Zierke

Deutsch GK – Herr Dejon

Ben Bassin, Tamina Biehl, Lukas Bingel, Mia Dybek, Marvin Flocke, Aurela Gashi, Johanna Goerdten, Fabian Hechler, Hanna Hitschler, Stella Hosch, Hannah Jopp, Anna Lange, Jonathan Landes, Noah Meister, Benjamin Neuroth, Julian Schwenk, Konstantin Schnatz, Maximilian Schander, Antonia Spies, Nina Wagner, Nell Zivojevic