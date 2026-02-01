Osterspaier Burggarten
Beste Stimmung mit Badenixen und wilder Wutz
Thorsten Klein und Sabine Fohr begeisterten stilecht als "Matthias Reim und Michelle".
Ulrike Bletzer. Bletzer Ulrike

Viele kriegten ihr Fett weg bei der Trockensitzung in Osterspai. Dort wurde beim Carnevals-Club kräftig im Burggarten abgefeiert, ganz zur Freude des Publikums.

Was für ein Session-Motto: „Der Langhals lacht. Urlaub und Karneval - hier wird's gemacht." Und wie sie es „machten" bei ihrer Trockensitzung im erstmals zur Narrhalla gekürten Burggarten, die Aktiven des Osterspaier Carnevals-Clubs (OCC): Über fünf Stunden lang feierten nach allen Regeln der Kunst die fünfte Jahreszeit.

