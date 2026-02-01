Osterspaier Burggarten Beste Stimmung mit Badenixen und wilder Wutz Ulrike Bletzer 01.02.2026, 16:00 Uhr

i Thorsten Klein und Sabine Fohr begeisterten stilecht als "Matthias Reim und Michelle". Ulrike Bletzer. Bletzer Ulrike

Viele kriegten ihr Fett weg bei der Trockensitzung in Osterspai. Dort wurde beim Carnevals-Club kräftig im Burggarten abgefeiert, ganz zur Freude des Publikums.

Was für ein Session-Motto: „Der Langhals lacht. Urlaub und Karneval - hier wird's gemacht." Und wie sie es „machten" bei ihrer Trockensitzung im erstmals zur Narrhalla gekürten Burggarten, die Aktiven des Osterspaier Carnevals-Clubs (OCC): Über fünf Stunden lang feierten nach allen Regeln der Kunst die fünfte Jahreszeit.







